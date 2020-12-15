高雄輔英科大舉辦第1屆金服獎群英餐服托盤競技大賽，一共吸引全台60位選手同場競技，校方舉辦此次比賽，不僅希望藉由選手們互相切磋提升國內餐旅服務品質，同時利用輔英平台鏈結高職夥伴學校與企業產學合作的機會，創造多贏。

有別於其他競賽，金服獎群英餐服托盤競技大賽不單比速度或技術熟練度，而是著重於服務禮儀及品質，競賽規則為2人1隊出賽，以西餐4人套餐服務流程作為評分標準，托盤技巧則以腰托為主，選手必須完成擺設餐具、送餐、遞酒、咖啡服務、撤餐具等流程，並且須折出5種形式的口布，上主菜時唱菜名，才算走完全部程序，每位參賽者只要將照規定達成所有競賽程序，均可獲得完賽證書。

首屆金服獎共吸引全國近10所學校前來參賽，共計組成30支隊伍在賽場上展現所學、力拼佳績，最終由首度參加校外餐服競賽的樹德家商學生曾偉銘、呂東恩攜手奪冠，這也是他們第1次合作參賽，得知獲獎2人都相當振奮。

輔英科大校長顧志遠表示，此次競賽地點群英會館是輔英的實習旅館，共有58間客房，是全國科大校園內最大、最完善的實習旅館，希望藉由此次比賽，擴大培養優秀觀光餐旅人才，建構觀光餐旅產業界的人力資源庫，提供產學合作案媒合及交流推廣服務。

(中時 )