高雄市高齡人口比例暫居六都之次，為了提供年長者友善的用路權，高市府交通局今年陸續在市區主要醫院、商圈及路幅較寬等22處路口設置放大版的行人專用號誌，讓民眾可以更清楚看見號誌秒數，過馬路時也更為安全。

高市府交通局近年來接獲許多民眾陳情，稱許多視力退化的年長者或是行動不便者想要穿越較寬廣的馬路時，常因為行人號誌距離較遠，只看得到紅綠燈號，無法清楚辨識倒數秒數，導致行動較緩慢的行人被困在路中，無法順利穿越馬路。

因此今年9月開始，交通局開始對行人號誌進行改造，將原先長寬各20公分的燈號改為30公分，讓年長者能更清楚辨識小綠人秒數，衡量自身的步行速度後，再決定是否穿越馬路，此舉有效提升行人用路的安全性，截至今年底交通局已經在22處路口設置放大版行人號誌。

交通局表示，目前設置的22處放大版行人號誌，主要以市區內各大醫護院所、大型商圈以及4線道以上路幅較寬的路口優先設置，而長寬各增至30公分的考量則是在民眾可以更清楚辨識外，也在號誌使用的安全範圍內，若號誌太大可能會造成汽機車的視線死角或受風面過大導致號誌倒塌的情況。

交通局指出，目前設置放大版行人號誌備受好評，各處民眾被困在路中的案例已經日益減緩，未來行人號誌將持續朝全面放大化努力，並同步檢視各路口行人通行秒數是否充足，要給行人最安全的用路環境。

(中時 )