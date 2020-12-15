高雄某外商公司燃料補給輪「新希輪」2015年遭北韓扣船1個多月，付170萬美金才獲釋，事後要求保險公司理賠遭拒提告。一審敗訴，二審高雄高分院認定該事件符合「兵險」規定，判新光產險、新安東京產險分別賠119萬及51萬元台幣，可上訴。

判決指出，巴拿馬籍「NEW WISH（中文：新希輪）」在海上替台灣及中國大陸漁船提供燃料，外商公司2014年向新光、新安東京產險投保船體險、兵險及罷工險，承保比例為7比3。

2015年8月新希輪在日本海供油時遭北韓士兵扣船，北韓指控新希輪非法交易、損壞北韓國旗，談判後公司付170萬元美金才順利贖回。

外商公司認定該事件屬兵險「捕獲、查扣、拘押、禁制或扣留及其任何後果或任何威脅」事故，兩間產險應依比例理賠119萬元、51萬元台幣。產險公司則辯稱新希輪因越界、毀損北韓國旗而遭扣留，除外條款規定違反任何關稅或貿易規章而遭扣船將不理賠。加上北韓仍遭聯合國列為經濟制裁對象，「制裁限制及除外條款」規定不必理賠。

一審認定新希輪非遭遇海盜，判兩產險公司免賠。但高雄高分院認為，新希輪未侵入北韓領海，被扣押的狀況符合兵險規定，也難以指涉違反關稅或貿易規章，最後判新光產險及新安東京產險應分別理賠119萬元、51萬元台幣。

(中時 )