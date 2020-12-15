網友發出照片詢問，郵局櫃檯下方的神秘通道有什麼功能。(圖擷取自爆廢1公社)

大多人都有去郵局辦事的經驗，但一名眼尖的網友發現，郵局櫃檯下方有一特殊的小洞設計，且間隔固定距離就會出現，讓他好奇發問，「郵局櫃檯下的這個洞含義是？」貼文發出後不少網友歪樓留言，不過就有內行跳出來解答，「這主要有益空氣循環，讓上下辦公室的室內外冷氣通風對流，同時兼具排水功能」。

原PO昨(14日)在臉書社團「爆廢1公社」上表示，自己到郵局辦事，等待叫號的過程中，突然發現櫃台下方出現一神祕小洞，上方看得出有郵局造型的標誌，且每相隔一段距離就會出現下一個，這就讓他相當好奇作用，於是發文向廣大網友求助。

照片發出後讓網友驚呼，自己從未發現過，不過大多網友則是歪樓留言，「VIP通道，看過有人走過」、「地下匯兌」、「那是小廚師進出的，沒看過料理鼠王？」、「湯姆貓與傑利鼠拍片的場地」、「給櫃檯人員的臭腳透氣通風用的」、「給老鼠用的專用櫃位，可以辦理儲值糧食跟領糧食」。

雖然歪樓留言多，不過還是有內行跳出來解答，就有常包郵局修繕工程的網友表示，「這是空氣對流用的通氣孔」。除此之外，也有其他網友說明，另一功能是排水，「這是預留的排水孔，萬一發生火災，警報水孔噴水，有孔能流水出去」，不過主要還是有益空氣循環。

(中時新聞網)