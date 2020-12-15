傍晚下班尖峰時段，疑似因拖吊車剎車失靈，花壇台74甲東外環路發生10多輛車撞成一團的事故，車流嚴重回堵。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

傍晚下班尖峰時段，疑似因拖吊車剎車失靈，花壇台74甲東外環路發生10多輛車撞成一團的事故，車流嚴重回堵。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

傍晚下班尖峰時段，疑似因拖吊車剎車失靈，花壇台74甲東外環路發生10多輛車撞成一團的事故，車流嚴重回堵。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

真的吃力了！下班尖峰時段，台74甲線花壇鄉東外環道竟然10多部車撞成一團，交通大塞車，警消獲報正在現場排除事故，所幸未傳出傷亡，部分駕駛、乘客輕微擦、挫傷，未要求送醫，肇事原因疑似是有輛拖吊車剎車失靈釀成追撞，警方還要調查釐清。

「塞爆了！不要再走進去74甲台中往花壇尾路段。」有網友在臉書社團「花壇人俱樂部貼出車上行車紀錄器影片，畫面顯示許多車輛在東外環道上，最嚴重有一連串7、8輛自小客車撞成一團，部分車輛車尾被追撞變形後停在內車道上。

彰化分局員警表示，車禍事故發生在傍晚5時50分，民眾通報台74甲東外環道路與灣福路口，由台中往花壇、員林方向的下坡路段，發生連環追撞車禍事故，緊急到場進行排除。

警方指出，現場共計有9部車追撞，所幸沒有人員受傷、受困，初步了解疑似是一部拖吊車煞車失靈，在該處紅燈路口煞不住，而釀成嚴重追撞；目前事故仍在排除中，警方將車流疏導至外側慢車道行駛，車流回堵，請駕駛人小心放慢行駛。

疑剎車失靈 花壇台74甲東外環10多輛車連環撞

(中時 )