日前大陸一名白牌車司機，為了急救車上的嬰兒，連續闖了3個紅燈，司機被開罰單後請求嬰兒家屬幫忙作證，但家屬卻拒絕出面引起軒然大波，網友怒批家屬好狠心，不過見識出現最新發展，想不到「冷血家屬」竟是烏龍一場。

大陸東莞一名司機，日前載了一家四口，包括3個名大人1名嬰兒，乘客才上車沒多久，嬰兒突然一陣嘔吐後昏厥，乘客隨即要求司機，先將他們送到最近的醫院，司機也馬上掉頭往醫院方向行駛，也因為急救嬰兒，司機路途中連闖三個紅燈，導致他被扣除6分、罰款600元人民幣（約台幣2580元）。

事後司機聯絡家屬，希望他們可以幫忙作證當時是為了救嬰兒，但家屬拒絕作證，表示司機闖紅燈跟他們沒關係，司機相當心寒，無法理解家屬的想法，但他說並不後悔救嬰兒，事件曝光後在網路上掀起熱議，不少人譴責家屬冷血，不過，醫院出面解釋，一切都是烏龍。

根據《澎拜新聞》報導，有醫院人員表示，當時醫院給了錯誤的家屬聯絡方式，當時司機送進來的嬰兒，早就已經出院，因此當司機聯絡家屬時，才會出現拒絕作證的情況，至於當天「真正」的家屬，警方表示已經與司機聯繫，溝通處理後續。

(中時新聞網)