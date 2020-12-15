明年味全龍「選秀狀元」王維中的中職生涯首戰將有一位嘉賓張阿姨到場，她是透過台灣世界展望會，資助王維中多年的善心人士。王維中今（15）日電邀她明年到球場觀戰，張阿姨驚喜不已，頻頻說：「沒問題，真的可以嗎？不會造成不方便吧？」王維中還仔細簽了一顆球要送給「第二個媽媽」張阿姨。

台灣世界展望會今天舉辦「紅包傳愛─生命故事分享記者會」，王維中等人出席分享成長故事。王維中因兒時雙親離異，他和哥哥由母親獨力扶養，6歲時成為展望會的資助童；每到節日都會收到資助人張阿姨的問候信和禮金，由於他從小打棒球，手套、釘鞋等消耗品開銷較大，張阿姨還會另外提供資助。

王維中出席台灣世界展望會活動，並簽了一顆球要送給邀請當年資助他多時的「張阿姨」。（鄭任南攝）

王維中說，那麼長的時間雖從未見面，也沒聽過張阿姨的聲音，但每次收到信就覺得被關懷了，心裡特別溫暖；直到2011年他與海盜隊簽約，準備赴美發展，才停止接受資助。張阿姨今日則透過電話連線表示，這幾年都是透過媒體報導關心王維中的動態，也一直為他加油打氣。

在電話剛撥通的瞬間，王維中竟停頓了幾秒說不出話；他解釋實在太緊張了，似有千言萬語卻一時語塞。世界展望會表示，站在保護兒童立場，資助期間雙方不能直接聯絡。也因此王維中回憶，當年要停止資助時真的想飆淚，「因為說斷就斷，不僅沒見過面，也無法親自道謝。」如今順利邀請張阿姨前來觀戰，王維中的心願等於達成一半，另一半就等明年個人中職初登板了。相信不僅王維中期待這一戰，張阿姨也很期待才是。

(中時 )