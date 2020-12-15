緯創位於印度南部的廠房12日發生暴動，震驚蘋果供應鍊，根據印度官方統計，粗估造成43.7億盧比(約16.7億台幣)損失，甚至有上千支iPhone成品遭暴動人員搶走。對此，外國財經媒體專欄作家高燦鳴表示，這件事情對蘋果供應鍊全球化布局來說是一個重大危機處理，力促台商將生產基地移出大陸的蔡政府也同樣緊張。

事件發生後，緯創在13日發布聲明，否認暴動是來自員工，也表示印度其他廠房與大陸昆山廠都能因應，因此對iPhon產能影響有限。蘋果則是在14日指出，一直要求供應商提供安全工作條件，尊重工人的尊嚴和尊重，並在為蘋果生產產品或提供服務，任何地方使用對環境負責的做法，該公司將會派員調查。

高燦鳴表示，蘋果多年來致力於將供應鏈移出大陸，目的就是分散供應鏈過度集中單一市場的風險，例如移至越南、印度、墨西哥等更低生產成本的市場，然而，緯創廠房發生暴力事件，等於是對蘋果的戰略造成巨大挑戰。由於大陸的勞動力廉價、品質高，目前居於全球前幾大製造比重，不過，大陸勞動力成本持續增加，今年疫情又實實在在彰顯供應鏈過度集中的問題。

高燦鳴表示，這不只是蘋果執行長庫克壓力很大，力促台商減少依賴大陸的蔡政府來說，也是一大問題。由於印度與北京當局的紛爭日趨增加，台灣與印度則是愈發接近，鴻海創辦人郭台銘曾與印度總理莫迪於2015年會面後，鴻海就宣布投入20億美元設廠計畫。然而，最近有一名鴻海主管透露，該公司在印度的單一工廠聘用員工數不會超過1萬，因為若超過這個規模，很有可能會遭到地方政府官員操作議題。

高燦鳴分析，印度畢竟是民主國家，不像北京那樣不允許任何地方發展經濟有任何雜音，甚至所有的議題與地方政府的溝通上，都是庫克在分散供應鏈至全球必須面對的問題。

高燦鳴最後呼籲，無論是各國政府或是企業，都要考慮在降低供應鏈風險的同時，也要持勞動力安全，才能保護營運無虞。

(中時新聞網)