蘋果(Apple)供應鏈台廠近期加速印度布局，緯創位於印度南部的廠房上周六發生暴動，初步估計緯創損失43.7億盧比（約16.71億台幣），陸媒表示，此事件暴露了印度製造的一些問題，雖然印度的人力成本低，但存在效率、治安等問題，認為印度想取代中國製造，只能靠「做夢」了。

緯創集團前身是宏碁電腦下屬的DMS部門（設計、生產和服務部門）。2001年，緯創獨立出來後，主要從事筆記型電腦、桌上型電腦系統、服務器和儲存設備等代工業務，是全球最大的代工企業之一。2017年，緯創以黑馬之姿，從富士康、和碩手中奪下部分iPhone代工市場。同時，緯創也在印度開設工廠。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，緯創印度廠暴動這一起事件，暴露印度製造的問題，印度想取代中國製造沒那麼容易。截至目前為止，緯創在印度已經開設了3家生產工廠。除了為蘋果代工智慧手機，還將部分個人電腦、物聯網、醫療和雲服務業務轉移到印度。此次被砸的工廠是緯創專門為蘋果興建的，主要用來生產和組裝iPhone SE。

報導指出，據印度警方消息人士透露，砸廠是員工所為，薪酬待遇問題是暴動事件的導火線。入職前，緯創印度工廠給工程專業畢業生承諾的工資是每月2.1萬盧比（約新台幣8029元），疫情爆發後，緯創將工資減少到每月1.6萬盧比（約新台幣6118元），最近幾個月，更是縮水至每月1.2萬盧比（約新台幣4588元），這樣一來，等於比當初的承諾少了近一半。

而在12月11日晚上，員工一查銀行卡，只收到500盧比的工資。一時間群情激憤，而演變成1場暴動，文中並強調，「雖然台灣企業一向比較摳門，但是，每月1千多元人民幣的工資，在印度真不算低，是符合印度行情的」。2018年，印度正式僱員月平均工資為13562盧比，（約新台幣5185元）。印度大學應屆畢業生的月薪最高為4萬盧比，大部分都在2萬盧比左右（約新台幣7647元）。對比之下，印度在人力成本上的優勢確實很明顯。

報導也提到，印度底層人民以懶散出名，雖然薪水較低，但是技術能力、敬業精神及工作效率遠不如中國工人，這會嚴重影響工作效率和產品質量。人力成本要看綜合，而非單項。既要考慮成本，更要考慮效率，如果成本低，但效率更低，最終付出的綜合人力成本，反而更高。另外，效率也是外企最應該關注的，比如，外國企業到印度投資註冊大約需要18天，而在中國註冊時間只需其一半的時間。

關於砸廠的原因，緯創後來回應稱這起事件並非罷工事件，而是犯罪，鬧事者也並非員工。如果緯創的回應是真的，那麼印度想取代中國製造，更讓人覺得是異想天開。畢竟，人力成本只是製造業發展的要素之一，基礎設施、營商環境也很關鍵。一家外資企業，平白無故被暴徒砸廠，試問誰還敢來印度投資？事實上，今年2月，1輛裝載小米手機的卡車便在印度遭劫，損失千部手機。

報導並舉例，由於印度管理混亂、效率低下，很多國際項目頻繁跳票，肯德基、可口可樂等國際品牌在印度的發展也不算順暢。因此，文末最後也強調，這篇文章不是在妖魔化印度，而是要給「印度將取代中國，成為全球製造業王國」的美夢澆一點冷水，認為印度要想取代中國製造，只能靠「做夢」了。

(中時新聞網)