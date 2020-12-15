中央銀行公布11月銀行辦理人民幣業務概況，雖然總餘額當月小幅增加人民幣4.92億元（以下單位均是人民幣）至2,358.59億元，但DBU（外匯指定銀行）卻續減14.49億元至2,048.95億元，創81個月新低紀錄。

央行官員表示，人民幣存款連續二個月呈現相同的變動，總餘額小幅增加，但DBU餘額減少相對明顯，其中不論活存或定存均減少，且法人與個人同步移出資金。觀察法人戶資金移出，主要是電子業支付貨款，還有部份資金兌回新台幣，個人戶推測是轉至其他幣別或新台幣，及投資其他人民幣計價商品。

OBU（國際金融業務分行）存款餘額增加19.41億元至309.64億元，已連續三個月均小幅增加，主要是法人戶匯回股利收入。

央行官員指出，12月15日國銀人民幣存款優惠最高利率，與10月底相比，1個月及6個月期利率各停留在3.05％及2.2％，其他3個月、9個月、1年期等略上調至2.0％、2.3％、2.3％，幅度僅0.2至0.85個百分點。

匯款總額11月增加392.46億元至1,534.64億元。央行官員說明，主要是電子業支付三角貿易貨款，及廠商資金調度，還有證券業投資款匯回，不同銀行間OBU貨款收付的結果。

台灣人民幣存款餘額，在主要離岸市場續居第二位，僅次於香港至10月底的6,801億元，高於新加坡（每季公告）至9月底的1,280億元，及南韓至10月底的113億元。

(工商 )