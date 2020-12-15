房市熱，金管會今表示，抓到有8家銀行建築融資比例過高，將再祭出「打炒房」的控管措施，首先，金管會將發文要求8家銀行提出改善計畫，並逐季觀察改善狀況；基於銀行風險控管，銀行局主秘童政彰表示，若一段時間後，這8家銀行仍無法降至平均值目標以下，將要求不動產增提備抵呆帳比例，從現行的1.5％提升至2％。

根據金管會銀行局統計至今年10月底止，全體本國銀行承作建築貸款占放款總額比率為8.62％，是近6年來新高，童政彰坦言，這8家銀行所承作建築貸款比例都超過10％，集中度偏高，除要求銀行自行提出改善計畫並落實執行，並將適時採行必要監理措施。

童政彰表示，這8家銀行多是中小型銀行，對不動產、土建融等放款過於積極，擔心有風險過度集中的隱憂，期望這些銀行的建築融資占比，先朝平均值、8.62％的方向努力。

據金管會統計數據顯示，全體銀行承做建築貸款佔總放款比率，從2015年的7.13％低點一路攀升，去年占比來到8.12％，今年再度攀升至8.62％。

金管會強調，打炒房的管控措施，不會影響一般民眾購屋貸款，「打炒房」的管控措施是以強化金融機構對不動產授信業務與風險控管，以維護資產品質與金融穩定。

(中時 )