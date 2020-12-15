國民黨智庫今天再次舉辦「中華民國-美國線上論壇」。（國家政策研究基金會提供）

國家政策研究基金會董事長江啟臣今天上午在「中華民國-美國線上論壇」開場致詞時強調，國民黨堅持親美立場，並尋求兩岸關係穩定，前美國駐緬甸大使米德偉及前美國國防部官員唐安竹則一致認為，台灣是美國重要的伙伴，美國對台政策不是因應中國大陸的產物。

繼8月底與美方展開「中華民國-美國線上論壇」，國民黨智庫今天上午再次美方人士視訊對談，主題為「拜登當選對中華民國的機會與挑戰」，由智庫副董事長連勝文主持，邀請前美國駐緬甸大使米德偉（Ambassador Derek J. Mitchell）、前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）、智庫國安組召集人林郁方，以及前外交部次長夏立言對談。

智庫董事長江啟臣致詞強調，國民黨堅持親美立場，期盼和美國各方維持密切關係，同時，國民黨尋求兩岸和平發展的目標不變，期望兩岸盡速恢復對話，以降低緊張情勢。他也希望美國政府能依據《台灣關係法》，持續對台灣出售武器和裝備，以維持台海和平，並確保台灣的民主政治。

江啟臣說，國民黨不樂見當前兩岸軍事衝突的機率升高，由於「兩大之間難為小」，他深信台灣人民會有智慧來克服將接踵而來的外來挑戰，這些挑戰也將會是契機。中華民國和美國所共享的民主、自由、人權等價值，必定會受到更多世人的支持。

曾擔任美國國防部首席副助理部長的米德偉表示，拜登上任之初，外交政策不會是他的施政重點。曾長期擔任美國國務院「中國大陸、台灣、蒙古」科科長的唐安竹認為，美國對台政策不是因應中國大陸而出現的產物，而是美國面臨外在挑戰的結果，台美關係是美國重要的國家利益，支持台灣在美國是兩黨的共識，美國對台灣防衛承諾將不會改變。

米德偉、唐安竹都認為，美國政府願意協助台灣拓展國際活動空間，以及參與區域性經濟整合，比如在防疫、氣候變遷、科技等面向共同合作。米德偉指出，台灣的民主與人權是亞洲的典範，拜登非常重視這些，台灣可運用自身優勢，加強雙方合作。

米德偉說，拜登支持多邊主義，重視多邊框架，捍衛美國及盟邦的利益，揚棄川普的單邊主義，川普心中卻只有美國；「美國與以前不同，以前是想要擁有伙伴，現在是需要有伙伴」，最近中國大陸專注於國際體系，美國卻轉往其他方向，犧牲了本身的利益。

米德偉表示，拜登的國安團隊如蘇利文（Jake Sullivan）及布林肯（Antony Blinken）向來關注民主與人權議題，而台灣在人權、氣候、科技、環境的表現，是亞洲成功範例，「美國新政府需要台灣成為美國的伙伴」；台灣值得國社會尊重，不僅是北京因素，台灣不只是華府與北京戰略競爭的一部分，台灣應享有該得的尊嚴，只要維持自由民主，美國就會繼續支持中華民國。

此外，對北京的觀察，唐安竹指出，北京的核心政策不會改變，仍將是個人統治與強硬路線。中國大陸強調第14個「五年計畫」及「中國製造2025」，希望能脫離對西方產業鏈的依賴，不再受西方控制。

唐安竹預期美陸雙邊關係不會有重大突破，他說，拜登上任後，美國與中國大陸將不可避免地在某些領域上仍會持續衝突，但在某些部分則可以合作，拜登的做法將會比較彈性。

唐安竹表示，台灣防疫成功讓中國大陸內部受到很多政治壓力，拜登會以東協國家為中心，重建東亞對美國的信任度，同時管控美國與中國大陸的緊張關係。

此外，林郁方提問，拜登政府未來是否考慮重新加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），他認為美國若加入CPTPP，中華民國也會有較佳機會加入。唐安竹認為，美國與其他國家合作，同時也創造機會給台灣，但台灣需要自己也要與CPTPP的會員國打好關係，因為只要一個國家反對，就沒辦法進入這個組織。

(中時 )