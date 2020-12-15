嘉義縣鹿草鄉青農許正寶說，稻殼要變成生物炭如何拿捏火候及時間很重要。（張毓翎攝）

台東縣政府教育處副處長魯玉玲（前排左五）帶領環境教育團老師到嘉義縣鹿草鄉青農許正寶（前排左四）的農場參訪。（張毓翎攝）

「我把稻殼玩到淋漓盡致！」嘉義縣鹿草鄉青農許正寶以無毒方式栽種稻米，並自辦農事活動、開發相關文創品，近日他試作將稻殼碳化做成除溼包，且過程中所產生的液體還能驅蟲，展現稻穀再利用之精神，吸引台東縣政府教育處來取經；台東縣府教育處副處長魯玉玲表示，藉此次觀摩經驗，不僅能豐富課程，亦可帶進社區部落，讓農業更多元。

有「點子王」之稱的許正寶，從事農務之餘，自辦農事體驗活動，讓生活在都市區的民眾，也有機會探索親近土地，而日前他將碾米後剩餘的稻殼染上五彩繽紛的色彩，媒合當地小學進行食農教育，讓學生利用稻殼天馬行空，作成獨特的藝術作品。

由台東縣政府教育處副處長魯玉玲領隊，帶領13位校長及教師所組成的環境教育團，這周到嘉義、台南為期3天的參訪，一行人特別到鹿草許正寶的友酵農場，透過他的介紹，了解他從種稻、收割、碾米，再到稻穀的再利用，了解他行銷及永續經驗。

會中，許正寶示範如何稻殼變成生物炭，他表示，要將稻殼碳化，先在特製加裝小型煙囪的鐵桶裡，鋪一層稻草，再放入稻殼悶燒約16小時，稻穀經高溫熱裂解後，有保水效果，而碳化產生的液體精華，還能當作防蚊液，且因碳化後其PH值較高，有助改善酸性土質。

魯玉玲稱讚許正寶跳脫1級傳統農業經營模式，朝向2級加工及3級服務的6級化農業發展，並提到現今環境變遷影響農業甚鉅，希望能將永續議題融入教學，深化課程內涵。

(中時 )