由美國註冊財務策劃師協會（RFPI）台灣管理中心與社團法人臺灣註冊財務策劃師協會（TRFP）聯合舉辦的台灣「金融之星獎」評選，15日舉行頒獎典禮，台新銀行連續第五年榮獲「財富管理最佳價值獎」肯定，該行理財商品處副總經理莊明書表示，台新致力於強化多元化的產品平台，提升財富管理的價值及提供客戶更好的服務體驗，因而廣受民眾支持並屢獲海內外獎項肯定。

莊明書指出，2020年受到疫情影響，民眾較不易掌握投資的進場點，台新銀行財富管理以客戶的需求出發，量身規劃資產配置建議，才能在市場動盪之餘仍有好表現。其中台新多元產品平台提供的定期定額基金扣款功能，降低平均投資成本，民眾面臨股價波動時更能掌握資金配置，充分解決投資痛點。客戶定期定額整體表現，讓台新繳出投組正報酬的好成績，不僅憑證數成長五成，扣款金額更是大幅成長超過九成。

台新銀行強調，該行積極推動普惠金融，針對資產累積尚在起步階段的小資族群，打造「智多新」智能理財服務以及「e指Fun心保」網路投保服務，根據不同民眾的投資屬性給予適合的資產配置與投資組合，全天候監控資產部位，協助工作忙碌的客戶穩健達成理財目標。智多新服務自上市以來投組均為正報酬，平均報酬率約6％，e指Fun心保平台提供簡易的線上保險專案，優先滿足小資族簡單快速小額的汽機車險、旅平險及輕儲蓄險的保險需求，精簡投保流程三步驟即可完成投保申請，24小時隨時隨地投保不受限。

台新銀行認為，該行財富管理貼心為民眾設想，整合金融科技提供全天候不間斷的理財服務，新推出的海外債券線上交易服務，只要透過台新網路銀行、行動銀行即可申購，在31日前線上完成交易，可獲申購手續費五折優惠。這次獲金融之星獎肯定外，也橫掃海外指標性大獎，包含銀行家（The Banker）及PWM「最佳亞洲私人銀行客戶服務獎」、PBI國際私人銀行家「北亞區最佳私人銀行推薦獎」、The Asset財資「台灣最佳財富管理數位體驗獎」等，該行專業認真的財富管理團隊將持續努力，成為民眾的智慧好夥伴。

(工商 )