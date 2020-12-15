民進黨立委賴惠員說，政府要推百億基金協助養豬業升級，行政院是否已核定經費。行政院長蘇貞昌15日表示，協助養豬業升級的基金規模目前增加到新台幣130億元，未來有機會再增加，政府會補助養豬農及屠宰業者設備升級，對消費者的衛生健康會更好。

立法院會15日繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席備詢。民進黨賴惠員指出，政府之前有針對養豬業喊出百億基金，行政院何時會核定這筆經費？及有媒體報導台糖在越南的養豬場要撤場，是否已經拍板？

蘇貞昌強調，目前百億基金已經增加到130億元，將來甚至還有機會再增加，政府會用這筆經費補助養豬農、屠宰場，讓設備升級，對消費者的衛生健康比較好，這些計畫農委會都會進行。

經濟部長王美花則表示，台糖今年在越南的養豬場受到非洲豬瘟影響、虧損很多，據她了解台糖有開過董事會，但目前還未上報到經濟部。

(工商 )