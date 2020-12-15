「補教天后」陳子璇日前認了和64歲前補教名師高國華9年婚變，不過她也大方在網上分享與高國華的恩愛往事，還原與高國華初次見面的場景，提到兩人在洗手台巧遇時，高國華就抓住她猛親，浪漫情境根本偶像劇，「補教人生」始末全曝光，不過高國華前妻蔡郁璇卻是看不下去。

陳子璇因與高國華婚變而成為話題人物，加上她近期積極經營臉書，讓陳子璇每回發文都引發關注，陳子璇也不吝嗇分享與高國華相識相戀的過程，她還原與高國華初次見面就熱吻，陳子琁直呼當下腦筋一片空白「這一吻，吻遍了我全身上下的靈魂，那種一時天雷勾動地火的感覺」。

陳子璇日前認了和64歲前補教名師高國華9年婚變。（圖／本報系資料照片）

陳子璇幾乎每天一PO，發文都爆點十足，對此，高國華沒有對外發聲，不過高國華的前妻蔡郁璇則是看不下去，蔡郁璇稍早在臉書意有所指發文：「老是拿離婚的事情做文章，讓人非常的反感。」

蔡郁璇臉書全文。（圖／取材自我是蔡郁璇臉書）

蔡郁璇砲火猛烈寫下：「想想當初破壞了一切得到的，自己不珍惜選擇了離婚，還一天到晚利用離婚搏版面，踩著人家的痛往上爬，到底要厚顏無恥到什麼時候？？」雖然蔡郁璇沒有指名道姓，不過時機敏感，不免讓人把聯想到她是在指陳子璇。

(中時新聞網)