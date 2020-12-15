新北市居檢男猝死！倒臥防疫旅館馬桶旁 19:282020/12/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林男無明顯外傷，曾有中風紀錄，警方初步排除他殺，詳細死因待檢警進一步釐清。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 63歲林姓男子8日自大陸返台，於新北市板橋區防疫旅館內居家檢疫，今（15日）下午被發現猝死於浴缸旁，林男無明顯外傷，曾有中風紀錄，警方初步排除他殺，詳細死因待檢警進一步釐清。 據悉，林男8日自大陸返台，8日至10日於機場集中檢疫，隨後入住新北市板橋區某防疫旅館，期間曾因為身體不適，12日有短暫外出就醫紀錄，2次採檢新冠肺炎均為陰性。警方指出，林男無明顯外傷，詳細死因將由檢察官進一步相驗釐清。 香港44歲男警長確診 機場警區迄今7警染疫 王品衝刺營運成長動能 12月台中展5新店 (中時 ) #8日 #林男 #居家檢疫 #大陸返台 #新北市板橋區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 消基會驗出鎘超標 新北衛生局稽查義峰食品 15:522020/12/15 生活 男持刀狠殺鄰居1死1重傷 一審重判22年 14:382020/12/15 社會 機捷A5泰山站北側出入口 明年12月完工 13:292020/12/15 生活 回首2020年台南防疫佳績 黃偉哲：最辛苦、但也最有感 18:142020/12/15 生活 違飛直升機 下周豪捐虎尾科大 04:102020/12/15 社會新聞 日勝生小碧潭商場 24億轉手京站實業 04:102020/12/15 產業．科技 執勤安全上路 海山警辦理「汽車安全駕駛訓練」 17:372020/12/15 社會 復興商工新銳藝術家 「新北話-畫新北」創作展23日登場 17:482020/12/15 生活 牙醫找妻子為病患洗牙 夫妻倆遭罰70萬 11:062020/12/15 社會 南港轉運站BOT案 北市與新壽簽約 04:102020/12/15 地方新聞 手拉坯搭上美劇「后翼棄兵」熱潮 陶博館「陶藝雙年展」民眾搶拍 16:462020/12/15 生活 社會熱門新聞 「百岳經驗0」15歲少年帶5碗泡麵縱走能高安 原因曝光 - 社會 新北市居檢男猝死！倒臥防疫旅館馬桶旁 - 社會 正妹啊乓直播當街被搶爆紅 影片遭起底 好友KTV內脫衣露奶 - 社會 嘉義「鴻彬大」驚傳驟逝 牽動地方勢力消長 - 社會 獨》軍紀渙散 關指部士官酒醉大鬧KTV狂譙三字經毆傷警遭逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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