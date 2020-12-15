63歲林姓男子8日自大陸返台，於新北市板橋區防疫旅館內居家檢疫，今（15日）下午被發現猝死於浴缸旁，林男無明顯外傷，曾有中風紀錄，警方初步排除他殺，詳細死因待檢警進一步釐清。

據悉，林男8日自大陸返台，8日至10日於機場集中檢疫，隨後入住新北市板橋區某防疫旅館，期間曾因為身體不適，12日有短暫外出就醫紀錄，2次採檢新冠肺炎均為陰性。警方指出，林男無明顯外傷，詳細死因將由檢察官進一步相驗釐清。

(中時 )