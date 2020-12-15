台北晶華酒店攜手日系車壇傳奇LEXUS，邀請到擁有「甜點藝術家」美譽的日籍甜點大師－平塚牧人Makito Hiratsuka，將LEXUS匠心獨具及與極致工藝的品牌精神，注入到擁有節慶氛圍的「LEXUS午茶組」當中，自12月18日起至2021年1月31日於二樓上庭酒廊宴饗甜品愛好者，每套售價1,280元，包含兩杯咖啡或茶飲品，每日限量10組。

午茶組中共計有古都、毛豆布丁、可可蘋果、紅莓棉花糖塔、酒釀起司蛋糕、西班牙烘蛋等六款造型絕美的點心，LEXUS車主還能免費享有日式節慶浴衣體驗，穿上浴衣品嘗下午茶，在台北進行一趟別具特色的和風旅行。

聯名下午茶活動期間，LEXUS將於一樓中庭展出豪華層峰車款LEXUS LM，頂級用車市場過去由加長型豪華轎車把持，但在LEXUS LM的問世後出現極大轉變；LM提供四人座及七人座予買家選擇，其中四人座憑藉如頭等艙一般的豪華車室空間、私密隔屏等奢華配備，創造最頂級舒適的移動過程。在品嚐美味下午茶的同時，近窺巔峰造極的工藝之美，享受全方位的感官饗宴。

平塚牧人主廚精心打造的「LEXUS午茶組」品項共有五甜一鹹、盛裝於貼著代表LEXUS家族風格的Spindle Grille紡錘型水箱護罩圖騰的珠寶盒中。

午茶組最具特色的就是以傳統的日本食材，結合法式點心技法的「KOTO古都」，這是以滋味馥郁濃厚的抹茶慕斯配上蜜漬紅豆，法式黑糖鮮奶油妝點黃豆口味的巴伐利亞杏仁海綿蛋糕，再搭配口感豐富的黃豆芭瑞脆餅基底，最後綴上平塚主廚呼應LEXUS工藝精神，以純手工製作的經典Spindle Grille巧克力片，典型而傳統的日本風味，散發出職人精神及兼容並蓄的風範。

(中時 )