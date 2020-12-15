遠東商銀深耕數位金融，積極創新數位服務，繼成為首波上架「MyData數位化服務個人化」平台的銀行，及搶下第一家獲金管會核准「開放銀行」第二階段業務的銀行，且攜手遠傳向金管會遞件申請營運「開放銀行」第二階段業務，再獲金管會回函核准。

遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，開放銀行涉及客戶機敏資料，遠銀以積極謹慎的態度慎選合作夥伴，因為開放銀行的核心，是由客戶作主是否同意將原本屬於自己的個人資料、交易資料分享給第三方服務業者，這為客戶帶來更客製化、個人化的金融服務。

戴松志指出，由於攸關消費者權益，安全性至關重要，遠銀重視TSP業者資訊安全，及個人資料保護等風險管理能力，因此攜手獲ISO／IEC 27001資安標準及國際公正第三方安全認證的《遠傳電信friDay理財+》，在符合安全規範下推出，共同鳴出Open Banking第一槍。

創新科技帶動全球金融業變革，顛覆以往提供金融服務的形式，遠銀強調，這次超前部署將Bankee社群銀行打造為開放平台，攜手遠傳，成為台灣首家加入Open Data行列並獲得開放銀行第二階段業務核准函的銀行，預計2021年第一季可上線。

遠銀認為，該行運用Open API技術與《遠傳電信friDay理財+》APP串連客戶資料，提供更符合客戶安全需求的金融服務，透過《遠傳電信friDay理財+》APP用戶授權連結遠銀帳務，將存款帳戶與信用卡帳單整合在單一APP中，包含帳戶餘額、帳戶明細、信用卡帳單額度及消費明細，無須反覆開啟登入不同APP，透過友善易懂的操作介面化，即能輕鬆管理自己的資產狀況，預計可為《遠傳電信friDay理財+》客戶提供符合業務安全控管服務。

(工商 )