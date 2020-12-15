時序進入12月後，國際鐵礦石現貨價格飆漲，期間更曾觸達多年來的高點160.7美元一噸，目前62％粉鐵礦價格已較過去一年來之均價漲幅達約50％。

在考慮原料成本劇漲，生產成本墊高必須反映，另斟酌國際鋼料供需狀況與越南目前鋼市尚佳，故越南河靜鋼決定12月熱軋與盤元之內銷價格，在11月盤價基礎上作以下調整：熱軋調漲95美元／公噸，盤元調漲90美元／公噸，交期基本落於明年1-3月間。

(工商 )