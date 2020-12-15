越南河靜鋼12月熱軋和盤元線材價格 調漲 19:342020/12/15 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時序進入12月後，國際鐵礦石現貨價格飆漲，期間更曾觸達多年來的高點160.7美元一噸，目前62％粉鐵礦價格已較過去一年來之均價漲幅達約50％。 在考慮原料成本劇漲，生產成本墊高必須反映，另斟酌國際鋼料供需狀況與越南目前鋼市尚佳，故越南河靜鋼決定12月熱軋與盤元之內銷價格，在11月盤價基礎上作以下調整：熱軋調漲95美元／公噸，盤元調漲90美元／公噸，交期基本落於明年1-3月間。 《商情》投機買盤退場 國際鐵礦石回落 《電子零件》擴產風險較低 美系外資續看讚欣興 (工商 ) #熱軋 #盤元 #調漲 #河靜鋼 #公噸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》產能滿載台積電傳漲價 明年業績有感衝高 08:152020/12/15 財經 外資續買 國巨、南亞科強強滾 04:102020/12/15 證券．權證 台股下挫跌破10日線 鋼鐵股搭漲價順風車上衝 10:322020/12/15 財經 《產業》國際鎳價創逾1年高 不鏽鋼看漲 11:422020/12/15 財經 聯名商品搶萌商機 療癒暖心 04:102020/12/15 時尚消費 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋：越股估值仍具成長空間 04:102020/12/15 專題周報 玻璃基板缺貨效應 面板雙虎股價躍高 04:102020/12/15 財經要聞 Porsche 911 GT3 Cup賽車邁入992世代 首度採用Turbo Body寬車體，並且更加電子化 12:062020/12/15 汽車情報-主題企劃 產能滿載台積變相漲價 04:102020/12/15 財經要聞 外資放假 傳產出頭 04:102020/12/15 證券．權證 鐵礦砂飆價 一個月漲３成 04:102020/12/15 財經要聞 財經熱門新聞 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 雪紅阿姨打造「第3支股王」？ 散戶抽中1張現賺13萬 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 緯創印度廠暴動 陸媒：想取代中國製造 只能靠2字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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