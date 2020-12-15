玖壹壹今（15日）舉辦《極島冒險_溜浪玖壹壹》記者會，3人首度挑戰真人秀，在蘭嶼開設友善寵物餐酒館，還把兩大男神言承旭、柯震東請到蘭嶼當嘉賓。談到跟言承旭的交情，健志說，是李㼈介紹認識，後來言承旭帶他們去健身，「他一個舉動嚇到我」。

玖壹壹因跟李㼈吃飯而認識言承旭，後來相約一起去健身，健志透露，言承旭健身資歷深，也明顯非常的壯，卧推竟可以一次80公斤，也就是單手可舉40公斤，他舉完說「健志換你？」健志馬上放棄，因自己只能40、洋蔥只能20，言承旭還揪他們做仰臥起坐600多下，結束還約他們去爬山，當場把健志給嚇壞了。

健志也提到和言承旭吃飯時，一開始不敢跟他說話，覺得他是偶像，認識後「他人非常nice」，而且酒量很好，「我那天喝不太下，他直接幫我喝掉」，說完深怕自己的發言影響言承旭，提醒媒體「不要寫他幫我擋酒，不好意思」。

而言承旭接到玖壹壹新節目邀請後，對於蘭嶼、淨土、傳統文化十分有感，馬上答應錄製，一早搭飛機轉船趕赴蘭嶼，沒想到到了餐廳，竟被分配擔任工讀小弟，幫他們送食材、烤肉、清潔。而另一位嘉賓柯震東，則是接到春風電話一口說「好啊」，兩位嘉賓皆無酬力挺，把酬勞捐出去做公益。

有趣的是，健志在節目中挑戰達悟族服裝，接近全裸的大尺度表現，健志還提醒製作單位，記得把他的「毛髮」修一下，笑稱自己是「炸毛哥」。他事後坦言，因為猜拳輸了，才答應接下此任務；洋蔥洗澡時忘了拿浴巾，被拍到裸體，成為不能播出的畫面。

三人為節目前往台中大里尋找第4位成員「阿弟」，現在「阿弟」已住在洋蔥家，成為他跟女友之間的電燈泡，洋蔥說，因為牠去健志家跟健志的狗打架，所以才改住洋蔥家，「一開始有買牠專屬的床，但隔天起床牠就在我們床上」，洋蔥和女友中間隔一隻狗，「沒關係就抱狗啊」。《極島冒險_溜浪玖壹壹》即將在12月18日遠傳friDay影音及YAHOO TV播出。玖壹壹也將推出新歌〈溜浪〉，是節目片尾曲。

玖壹壹今帶著新成員阿弟一同出席記者會。（吳松翰攝）

玖壹壹健志首度挑戰真人秀大尺度演出。摘自IG。

(中時 )