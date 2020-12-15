陽明海運今日於台灣國際造船公司高雄廠舉行2,800 TEU級全貨櫃輪「好明輪」新船命名典禮，典禮由陽明海運董事長鄭貞茂及台船董事長鄭文隆共同主持，並由陽明海運協理李寶琳女士擔任「好明輪」之命名擲瓶人，祝福新船一帆風順、班班滿載。

「好明輪」為陽明海運委由台船建造之10艘2,800 TEU級全貨櫃輪中第6艘交付予陽明海運之新船，該船型可裝載約2,940個20呎標準貨櫃，配備有353個冷凍櫃插座，船舶全長209.75公尺，寬32.8公尺，滿載吃水11.2公尺，設計船速可達21節，採劍艏船型節能設計，可提供卓越的節省油耗表現及流體動力性能。

搭配主機採用Low-Load Tuning EGB模式，輔以脫硫塔的安裝，可有效率的降低氮氧化物及硫氧化物之排放，使船舶更具環保優勢並符合國際標準，讓船舶在營運之餘亦可善盡對海洋環境保護之社會責任，達到企業與環境永續雙贏。

「好明輪」同時具備智慧資訊架構技術，可於海上服務時蒐集航行大數據並即時傳送至雲端資料庫，再由監測軟體來分析並即時監控、預測船體結構健康度，以確保船舶海上航行安全，獲得美國驗船協會(ABS)智能標章認證與國內中國驗船中心(CR)智慧船舶認證。

陽明海運表示，自2020年起有6艘2,800 TEU自有船與3艘11,000 TEU長租船交付，其餘船舶包含4艘2,800 TEU自有船與11艘11,000 TEU長租船也將陸續於2021至2022年間交付，有助於陽明海運營運船隊汰舊換新，提升營運效能與降低成本，更利於船隊管理邁向智慧化及數位化。

(中時 )