台中國家歌劇院藝術總監邱瑗（左1 ）、亞洲鋼琴大師白建宇（中）與樂評人焦元溥（右1）在「NTT會客室」展開精彩的對談。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

當今藝術造詣頂尖的亞洲鋼琴大師白建宇，在全台樂迷引頸期盼下抵台，今天起將在台中國家歌劇院以連續8天8場演奏全套貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，與樂迷一起為貝多芬誕辰250週年慶生，向「樂聖」致敬。白建宇昨天出席「NTT會客室」表示，「連續8天演奏貝多芬是很瘋狂的計畫，對我來說也是一個很迷人的經驗」，他期待與樂迷共創「一個長達8天、讓音樂縈繞在生活每個時刻」。

2020年是有「樂聖」美譽的德國作曲家貝多芬250週年誕辰，台中國家歌劇院邀請白建宇首度來台演奏全套貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，自12月16日至23日在中劇院，連續推出8天8場的音樂饗宴，樂迷們將可大飽耳福。台中國家歌劇院15日舉辦「NTT會客室」，歌劇院藝術總監邱瑗、白建宇與樂評人焦元溥與會對談。

今年74歲的韓國鋼琴大師白建宇，縱橫國際樂壇至今已逾50年，自2005年開始偕國際唱片大廠Decca挑戰貝多芬鋼琴奏鳴曲錄音，他並啟動「貝多芬全集計畫」逾15年，在國際展開連續8天完成全套32首奏鳴曲的鋼琴獨奏會，此次更不畏疫情阻撓為台灣樂迷帶來重量級的禮物。

「貝多芬32首鋼琴奏鳴曲都各有獨特性，將它們視為一個完整篇章來編排，不同的編排邏輯會影響到接受到的感覺。」白建宇說，他不以作品號碼或創作先後順序排列，而以曲子的個性、相互呼應的調性及他對樂曲的感受，重組曲序建構全新的完整體驗，讓8場音樂會一氣呵成又各自獨立。

引人矚目的是8場演奏會每場至少安排一首重量級名曲。其中， 12月22日有公認為貝多芬最傑出且最艱深的鋼琴作品《漢瑪克拉維》，白建宇說，32首曲子有太多美麗的片刻，而他最喜歡如天堂般的《漢瑪克拉維》第三樂章，可以聽見最誠實且坦誠面對自己的貝多芬，他認為是貝多芬最美的音樂。

而12月23日的最後3首奏鳴曲，白建宇視為「一部作品」，不設中場休息依序演出，為這場貝多芬音樂饗宴畫下句點。此外，台中國家歌劇院在16日首演場後，將加碼推出「貝多芬250慶生會」，邀請樂迷一起為樂壇巨人慶生致敬。

(中時 )