000 TEU級F型貨櫃輪「長永輪」（Ever Forever）由韓國三星重工建造。（長榮提供）

長榮海運今(15)日有兩艘12,000 TEU級F型貨櫃輪同時交船，分別為韓國三星重工建造的「長永輪」(Ever Forever)，象徵長榮海運永續發展的經營理念，以及日本今治造船廠竣工的「長至輪」(Ever Far)，代表長榮海運無遠弗屆的航運網絡。

交船手續完備後，這兩艘嶄新的大型貨櫃輪隨即在監工團隊與船廠主管揮手祝福下順利啟航，58,000匹馬力的主機驅動船艉直徑將近十公尺的螺旋槳，激起巨大浪花，航向跨太平洋航線的裝貨港，投身國際物資疏運任務，為客戶提供更優質的航運服務。

「長永輪」投入長榮海運的亞洲-美國東岸(AUE)航線，彎靠廈門、高雄、香港、鹽田、巴拿馬箇朗貨櫃碼頭，及美國的薩凡納、紐約、諾福克、巴爾的摩等港口。「長至輪」配置於華南-台灣-美國西岸(HTW)航線，服務範圍涵蓋高雄(後續航班靠泊台北港)、廈門、香港、鹽田、洛杉磯、奧克蘭等港口。

受疫情影響，今年的貨櫃航運市場除了原本經濟活動與民生需求的相關貨品外，另外增加許多防疫物資與居家工作等生活型態轉變所需的商品，導致全球多數航線貨量急遽攀升，市場運能吃緊，長榮這兩艘新船的投入，對於求艙若渴的客戶而言，猶如一場及時雨。

長榮海運在船隊規劃上進行超前佈署，今年已經投入16艘全新貨櫃輪，包括7艘12,000 TEU級F型船及9艘1,800 TEU級C型船。目前尚未交付的新船訂單包括10艘24,000 TEU級A型船，13艘12,000 TEU級F型船，14艘2,500 TEU級O型船，及16艘1,800 TEU級C型船，共計53艘，預計在2022年底前陸續交付。

(中時 )