美國總統大選選舉人團於台灣時間今(15)日上午8時15分投票，拜登拿下306張選舉人票、川普拿下232票，拜登正式確認勝選，成為下屆美國總統。對此，律師葉慶元感嘆，塵埃落定，而川普應也無力翻盤，「三普兄應該沒有其他的怪招了吧？」同時，他更指出，川普企圖翻盤的怪招，可說是法學創意大爆發。

美國總統大選投票11月3日落幕，各大媒體也預測民主黨籍候選人拜登將以306比232張選舉人票獲勝成為總統。美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣時間上午8時15分，夏威夷州選舉人團將4票選舉人票投給拜登，最終拜登共拿下306張選舉人票、川普拿下232票，拜登正式確認勝選、入主白宮。

對此，葉慶元今在臉書上表示，「塵埃落定！三普兄應該沒有其他的怪招了吧？」他還指出，今年看到一堆莫名其妙的訴訟，可說是法學創意大爆發，可惜已經沒有在教美國憲法，不然應該很值得討論。

網友們也留言回應，「你該問的是周玉蔻」、「川普：國會需要在明年1月6日確認12月14日選舉人投票結果。看來這一切還沒有結束」、「川蔡粉崩潰了」、「有啊，川普律師建議川普宣佈戒嚴欸」。

(中時新聞網)