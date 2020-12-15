證交所董事會通過將修改營業細則，為降低上市公司併購成本、加速併購程序，未來凡屬於證券、金融及保險事業要合併購國內或國外未上市公司，只要取得目的事業主管機關專案核准，證交所將不再審查被併購公司適格性。

證交所表示，目前若證券、金融或保險事業股權合併未上市公司，證交所要審查其適格性，主因防止發生挾帶上市，未來將修改營業細則，無須就該等未上市櫃公司為適格性審查，主因這些行業原本就已是高度監理的產業。

(工商 )