證券金融保險併未上市公司 條件放寬 19:412020/12/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所董事會通過將修改營業細則，為降低上市公司併購成本、加速併購程序，未來凡屬於證券、金融及保險事業要合併購國內或國外未上市公司，只要取得目的事業主管機關專案核准，證交所將不再審查被併購公司適格性。 證交所表示，目前若證券、金融或保險事業股權合併未上市公司，證交所要審查其適格性，主因防止發生挾帶上市，未來將修改營業細則，無須就該等未上市櫃公司為適格性審查，主因這些行業原本就已是高度監理的產業。 證交所 擬放寬私募股份公發及上市條件 消化回流海外資金 銀行境內發行外幣債大鬆綁 (工商 ) #證交所 #併購 #審查 #適格性 #未上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸物管商機大 拚增資搶地盤 04:102020/12/15 焦點新聞 美疫苗開打 民眾仍心驚驚 04:102020/12/15 全球財經 創業板最大 東風IPO集資210億人民幣 04:102020/12/15 全球財經 疫苗上市 Fed態度料趨樂觀 04:102020/12/15 全球財經 日勝生小碧潭商場 24億轉手京站實業 04:102020/12/15 產業．科技 陸社稅合一 資誠示警台勞保費抵扣前需三思 14:022020/12/15 兩岸 證交所董事會通過四家公司上市 17:592020/12/15 財經 環球晶娶世創 外資再升目標價 04:102020/12/15 證券．權證 央行穩匯 祭史上最大鬆綁 04:102020/12/15 財經焦點 嘉實推本土XQ量化交易平台 明年農曆年後正式上市 18:392020/12/15 財經 不合時宜將下架 黃天牧：盤點20世紀法規 04:102020/12/15 產業特刊 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 雪紅阿姨打造「第3支股王」？ 散戶抽中1張現賺13萬 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 緯創印度廠暴動 陸媒：想取代中國製造 只能靠2字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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