金管會保險局於交通部鐵道局國際會議廳舉辦的「109年度保險競賽」頒獎典禮，獎勵對社會有重要貢獻的保險公司及推展單位，台新銀行獲頒微型保險獎「銀行保險通路第一名」、「全國保經代組第二名」。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩代表領獎時表示，台新銀行自2016年起積極推動微型保險，讓經濟弱勢的民眾透過辦理微型保險，可為家人建構起一道保障防護網，並透過微型保險將有溫度的關懷以及協助延伸到更多家庭，使得民眾能無後顧之憂為生活打拼。

盛季瑩說明，微型保險擁有低保費、投保便利、免體檢等特色，尤其保障內容簡單易懂，能補足弱勢族群保障缺口，當急難發生時能有一筆保險金支應當下所需，分擔經濟支出壓力，讓生活維持正常運作。為使弱勢族群也能有保險作為依靠，台新銀行響應政府推動微型保險政策，攜手花蓮縣政府、中國人壽，全額捐助微型保險保費，讓弱勢族群一旦不幸發生意外狀況時，仍然享有基本的意外身故、意外失能保障，能夠協助度過最艱困時刻，成為一把適時的保護傘。

台新銀行強調，該行秉持以客戶為導向的服務精神，透過開放平台優勢及全方位風險管理，提供各項保險理財新知與保險商品全方位專業諮詢等服務，為客戶保障權益。也持續發揮善盡企業社會責任的精神，提供弱勢族群需要的幫助，未來台新銀行仍將以積極多元作為，回應各界對台新的期待，並致力於善盡企業社會責任，為社會美好貢獻心力，持續推動善的循環，讓愛的力量不斷擴大。

在疫情趨緩之際，台新銀說明，理財商品處家庭日結合台新銀行公益慈善基金會志工活動，由盛季瑩於8月29日帶領近70位志工及眷屬，前往「桃園市幸福社會福利基金會附設友愛家園」，與院生進行帶動跳、包水餃等活動，啟發及帶動同仁投入公益、關懷弱勢，展現防疫不忘送關懷的積極與熱情。

台新銀行公益慈善基金會自2010年開始舉辦第一屆「您的一票，決定愛的力量」大型網路公益投票活動，廣邀非營利組織提案爭取公益基金，十年來協助近千家團體，號召逾6,000位志工投入公益，2020年社福團體募款狀況受到疫情影響，募款成效普遍不佳，結合「您的一票，決定愛的力量」活動，今年共有338家團體及個人參加，創活動11年以來報名團體數最高的一屆，藉由這個活動希望能夠讓更多的團體可以獲得所需的幫助。

(工商 )