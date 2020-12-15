林嘉俐醫院巧遇曾子益。（台視提供）

林嘉俐劇中黑化被部分觀眾討厭。（台視提供）

台視八點檔《生生世世》劇情進入尾聲高潮，收視也再傳捷報，12月14日播出全體平均收視2.33，尤其吸引女性族群視線，15到24歲女性3.02、50歲以上女性4.17、家庭主婦更有5.02。林嘉俐在《生生世世》中角色轉變極大，後期甚至有「黑化」趨勢，不少演員最怕飾演壞人在現實生活中被指指點點，但她卻沒顧忌，「有走過那個時代的媽媽們，都很能感同身受，這個角色的心境轉折很立體，觀眾能體會她的無奈，不會混淆角色啦」。

林嘉俐表示，那個時代的女性，面臨的壓力是我們現在無法想像，文化、價值觀、性別意識都與現在不同，「惠子」只是反映出她身處各種不得已的環境下，對孩子的保護。對於戲即將進入最後高潮，林嘉俐十分不捨表示：「這部戲寫得很完整，每個人都可以從中看到自己的身影，可以從戲中領略到愛自己的同時，也能保有同理心去對待周遭的人。」

該劇昨晚收視高點2.8落在林嘉俐到醫院，探望動手術的媳婦米可白，卻在醫院巧遇女婿曾子益的橋段。曾子益得知收視佳績後開心表示：「哇！真是太謝謝大家了，一路走過來實在很不容易，真心感謝觀眾對《生生世世》的支持」。

劇中米可白因手術住院、林雨宣則是因感冒被隔離，虛弱地在房間打滾，淒慘落魄的模樣，一解觀眾憋了許久怒氣，林雨宣也在社群平台上分享心情：「我們兩個昨天個別躺床，躺出2.33收視新高了啦！最新劇情大家都發摟到了嗎？離2.5真的不遠了，大家繼續看下去、你說好不好啊！」

(中時 )