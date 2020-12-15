遠東科技大學愛幸福實物銀行15日啟用。（遠東科技大學提供／劉秀芬台南傳真）

遠東科技大學愛幸福實物銀行15日啟用。（遠東科技大學提供／劉秀芬台南傳真）

以善的循環為起點，幫助弱勢學生及獨居長輩、中低收入戶家庭，台南市遠東科技大學「愛幸福實物銀行」15日正式啟用，許多學生前往參觀，有不少學生馬上報名加入志工服務行列。

「愛幸福實物銀行」緣起於校內師生群組募集物資幫助弱勢，擴展出一群志同道合的教職員工、校友、企業主等善心人士募集物資，定期送至鄰近弱勢獨居長輩、中低收入戶家庭及弱勢學生。

實物銀行設置於遠東體育館旁，由於服務對象以長輩及學生為主，由執行團隊購買生活物資及文具用品等，依受服務者需求調整供應內容，以實用性物資為優先考量。

此外，學校師長、職員們也共襄盛舉，捐贈許多二手生活用品，提供志工服務點數兌換，讓愛心物資可提供給有需要的家庭或學生。

遠東科技大學通識中心詹添印主任表示，成立實物銀行希望可以引領學生走進社區，關懷陪伴獨居長輩或弱勢家庭，除落實大學生的社會責任外，也讓學生學習與長輩溝通互動，培育高齡照護人力。

休閒運動管理系的張美玲老師表示，愛幸福實物銀行執行過程不只是讓學生贈送物資，最重要的是學會關懷陪伴，貢獻自己微薄的力量，帶給身邊的長輩無限的溫暖，也達到關懷在地人才培育的精神。

休閒運動管理系學生黃中瑋表示，第一次聽到實物銀行感覺很好奇，聽完老師解說後覺得很有意義，也希望自己有機會能加入愛幸福的列車一起為長輩服務。

(中時 )