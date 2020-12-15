味全龍隊「選秀狀元」王維中今（15）日出席台灣世界展望會的活動後表示，明年他的中職第一場比賽希望教練團能夠取消指定打擊（DH），因為他對自己的棒子很有自信，不妨讓他親自上打擊區試試看。

王維中效力過的美職海盜隊、釀酒人隊都屬於國家聯盟，不採用DH制，小聯盟2A（含）以上的球隊也沒有DH，投手也要上場打擊。他表示自己的打擊率還不錯，只差沒有盜壘而已。

究竟王維中的打擊有多好呢？他舉例說，2A時期的打擊教練是前中職兄弟象隊的葛雷諾（Epifanio Sandy Guerrero），其他投手上場打擊時都規定不能揮棒，每揮一次罰50美元，這是為了保護投手並且避免受傷。但王維中上場打擊時卻不受此限，可見葛雷諾也對他有信心。

也因此王維中說，回台灣打職棒真的很想嘗試打擊，至少給他一些機會。不過這種想法教練團應該很難接受，職棒畢竟很講究分工，何況是王維中這種等級的投手，萬一因上場打擊而受傷，對球隊戰力的影響實在太大了。

(中時 )