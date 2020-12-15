強攻跨年住房商機，漢來祭出早鳥優惠：21日前預訂，市景雙人房每晚$3,700元起，港景雙人房每晚$4,600元起，不含早餐，加購早餐每客優惠$350元。12／21後訂房，市景雙人房每晚$4,700元起，港景雙人房每晚$5,600元起，含兩客早餐，市景房若想升等港景房，需加價$900元，還可免費享用客房內冰箱飲料。

距離2021年只剩最後半個月，高雄今年跨年晚會以「跨百光年」為主軸，從12月24日平安夜開始，一直進行到元月3日，每天晚上在流行音樂中心所在地的愛河灣，舉行精彩璀璨的雷射光雕秀，而正好面對愛河灣的漢來大飯店，擁有觀賞表演的最佳視野，想避免舟車勞頓或怕現場人擠人的消費者，入住漢來大飯店將是首選。

除了聖誕節到元旦連假的雷射光雕秀，跨年當晚蓬萊、高流和海上三大舞台同時登場。胡瓜、浩角翔起、阿爆、Ella、茄子蛋、八三夭等歌手連番演唱，還在周邊推出2公里長的美食市集，跨年倒數更會在港邊施放煙火，一起歡喜迎接2021新年降臨。

為慶祝高雄此一盛會，留下跨百年精彩瞬間，漢來大飯店特地舉辦「愛河灣亮起來」攝影比賽，邀請民眾前來愛河灣捕捉美景。參賽資格不限年齡、國籍、不需繳交報名費，凡攝影愛好者皆可參加；拍攝器材也不限相機，手機、平板、空拍機…皆可。唯一限制的是必須在一張照片中，呈現漢來飯店與高流音浪塔兩處建築之美。

(中時 )