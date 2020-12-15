基隆市一間位在仁愛區忠一路按摩院多次遭市府稽查違規營業，近日廉政署接獲檢舉，基隆地檢署昨天前往市府搜索，並約談相關人等17人，其中都發處張姓組長、產發處工商科張姓承辦人因罪嫌重大，遭檢方依違反貪污治罪條例向法院聲請羈押，基隆地院晚間獲准。

14日主任檢察官、檢察官共同指揮法務部廉政署北部地區調查組，持搜索票執行搜索近20處，其中包括，產發處工商科、都發處使管科、拆除組等地，同步約談涉案公務員、業者及相關人等共17人，漏夜偵訊後，檢方認為都發處張姓組長、產發處工商科張姓承辦人涉嫌圖利等罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，15日上午向法院聲請羈押禁見，於晚間獲准。

據了解，忠一路按摩院房屋登記為住宅類，但未經核准違規經營按摩院，市府公安聯合稽查小組曾多次稽查，依建築法分別處6萬、12萬罰款，但業者卻變更負責人持續營業，而張姓組長、張姓承辦人疑似涉及此案。

都發處使用管理科長傅俊昇表示，昨天檢調單位有前往多處室收證，本科配合檢調單位相關資料彙整，並配合，但詳細狀況並不清楚。

(中時 )