香港長洲警署一名警員15日吞槍死亡。據了解，死者曾姓警員，57歲，綽號「大樹」，1982年加入警隊，現為刑事調查隊一名高級警員，約4個月前退休後復聘，他昨晚(14日)當夜更，今晨下班並休假，返回警署錄影會面室內用佩槍轟向太陽穴，救護員到場後證實死亡，警方在現場檢獲遺書，尋死原因疑與財務問題有關。

據港媒報導，今日下午4時38分，死者於自己與同袍的Whatsapp群組發出訊息，內容大致向各位道歉及道別，感謝大家幫忙，並要求同事通知其太太及友人，並聲稱自己在VRI（錄影會面室），其後同事發現死者在房中倒斃，右手持槍，太陽穴有傷口，相信死者向自己右邊太陽穴開槍，其後救護員到場證實死亡。

香港警方於下午4時48分接獲報案，指警署內有人自殺，案件列作求警協助，現場發現死者遺書，聲稱因為金錢問題，但沒有提及欠債原因及金額。

(中時 )