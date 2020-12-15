台灣超越美中！2020王道永續指標，台灣36名，美國退步至40名。中華文化永續發展基金會繼2018年首度全球發表王道永續指標WDSI後，歷經2年，在2020歲末之際發表第二版WDSI，各國王道永續排名又有新變化，北歐小國的丹麥與瑞典，分居第1、2名，台灣依舊維持第36名。

2020年，Covid-19肆虐全球，不管是富裕或貧窮國家的人民都對未來充滿茫然感，從「文化」要素而發展的王道永續指標WDSI（Wang Dao Sustainability Index）研究團隊特以「文化」作為分析評量，發現基督教文化圈每10萬人Covid-19死亡數，竟是儒家文化圈的58倍。

2020年王道永續指標分別從全球倫理、包容發展、環境均衡3大領域，評量全球97個國家／經濟體的永續發展現況，包括33個已開發經濟體、64個新興經濟體，排名前10名均為重環保與社會福利的歐洲國家，第1到10名依序為丹麥、瑞典、德國、瑞士、愛爾蘭、荷蘭、奧地利、芬蘭、挪威與英國。

從2018到2020年，全球發生許多驚人變化，不僅美國與中國貿易戰打得愈火熱，全球經貿倒退，貧富差距也日漸擴大，更令人始料未及是一支病毒竟讓許多追求經濟開放的國家進入鎖國狀態，國與國之間的矛盾不斷增加。由於2020年WDSI採用的數據只及於2019年，因此只能部份反應出這2年全球的巨大改變。

在已開發經濟體中，日本是亞洲，也是全球人口超過1億以上的國家表現最佳者，位居第11名，美國依然敬陪末座，排名第40，還較2018年退步5名，值得注意的是美國在全球倫理、環境均衡指標表現上，都屬於後段國家，況且美國的Covid-19確診數已衝破1600萬人、死亡數近30萬人，Covid-19對美國永續發展的影響力都尚未計量在內，否則成績可能將更退後。

追溯源頭，WDSI評量計畫起念於中華文化永續發展基金會有見全球追求經濟成長及世界大國不斷向外展現強權之時，卻衍生出愈來愈多的全球難民，「那一張張尋出路與食物的無助臉龐，促使我們相信中華文化王道思想能為混亂的新世界帶來新思維。」基金會董事長劉兆玄遂與計畫主持人朱雲漢院士率領學者團隊投入研發王道永續指標WDSI，經過多方比對，結果顯示WDSI與聯合國永續發展指標相關係數皆達0.9，足見WDSI對21世紀的全球有其普適性。

(中時 )