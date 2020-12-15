台灣人壽榮獲本屆「台灣金融之星」的「最佳通路策略奬」與「最佳商品創新獎」雙項殊榮；而所屬業務員通路，由雲嘉南區域中心飛雁通訊處拿下團體組「最佳財務策劃書獎及最佳財務策劃創意獎」兩大獎項，個人組則由高屏第一區域中心超燁通訊處林梓燁勇奪「最佳財務策劃師」冠軍，及台中第二區域中心中興通訊處陳勇成拿下「最佳財務策劃師」亞軍。

為照顧糖尿病友的醫療與健康管理，推出業界首創雙重減費外溢效果的糖尿病特傷暨醫療雙效保單「台灣人壽與糖同行定期健康保險」拿下本屆「最佳商品創新獎」肯定，該商品深獲評審青睞。

這張照顧糖尿病友的弱體保單，可以運用「智抗糖App」的糖尿病管理服務，協助糖友在前二年黃金治療期間定期量測血糖、注意飲食、定期用藥等自主管理，以有效降低糖化血色素（HbA1c）值，享有血糖健康管理費率折扣、較佳體位減費暨體位差價的健康促進獎勵金等鼓勵機制的雙重減費外溢效果。

另台灣人壽雙雙奪下「最佳財務策劃師」個人組冠軍及亞軍，以及獲得團體組「最佳財務策劃書獎」及「最佳財務策劃創意獎」雙大獎肯定，台灣人壽重視業務同仁「以客戶為中心」服務精神，更重視精進保險專業素養及保障規劃能力，紮實其保險專業養成，數位轉型同時，也積極轉型業務員智能應用能力，目前在數位行動保工具應用已達100％，期以數位專業贏在起跑點。

國內壽險市場競爭激烈，為滿足民眾各種便利投保管道需求，台灣人壽持續發展多元行銷通路，其中數位通路更攜手業務員搶攻年輕世代，網路投保平台也不斷優化提升客戶全方位體驗，因而拿下本屆「最佳通路策略」獎之肯定。

(中時 )