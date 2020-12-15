繼制裁多項澳大利亞商品後，大陸官方再推出對進口澳大利亞煤炭新規定，變相加碼制裁澳洲，消息傳出引發澳洲煤礦股價受挫。澳洲總理莫里森為此向大陸提出抗議，聲稱此舉與先前多項制裁措施相同，都違反兩國簽訂的自由貿易協議，也違反世界貿易組織(WTO)的規則。

陸媒《環球時報》英文版引述大陸發國務院發展改革委員會消息稱，為穩定國內煤價，將戰略性減少高價煤炭的購買，限價每噸97.8美元以下，同時容許大陸發電廠進口煤礦的採購不用限制通關，但澳大利亞除外。

澳大利亞是全球煤炭出口量最大的國家，日本是其第一大客戶，大陸是第二大。(圖／Redbrickstock.com/Alamy)

《英國廣播公司》(BBC)報導說，此一政策意味大陸發電廠將有更少的誘因去進口價格偏高的澳洲煤礦，可能轉向從蒙古、印尼和俄羅斯進口，等於變相制裁澳洲煤礦，澳大利亞煤礦公司股價因受到壓抑。

澳大利亞總理莫里森表示，正尋求北京當局澄清有關報導，並表示如果相關政策落實，將明顯違反世界貿易組織的規則，也違反了彼此的自由貿易協定。

莫里森否認澳大利亞執政聯盟要為與北京關係惡化負責，他表示，為了自由民主價值和澳洲主權，推動調查新冠病毒來源是正確的。他期望在明年能與中共領導人舉行會談。

澳大利亞貿易部長西蒙‧伯明罕（Simon Birmingham）表示，對相關報導深感困擾，會繼續透過外交管道和世貿組織表示關注。他很不滿意澳洲要從大陸官媒獲得消息，澳洲政府作出影響別國政府的決定，會在適當的外交管道通知政府，這樣做是要表示尊重。

報導說，大陸是澳洲煤礦重要市場，2019年進口了價值140億澳元（約100億美元）的煤礦，但澳洲也出口到日韓印等國家，越南需求亦帶動了強勁的增長。大陸進口煤炭主要依靠澳洲供應，聯合國統計資料顯示，大陸2018年從澳洲進口超過8000萬公噸煤炭，比排名第2的印尼超過1倍。大陸是澳洲煤炭第2大客戶，僅次於日本，兩國加起來超過澳煤出口半數以上。

近期大陸已要求陸企停止從澳洲進口煤礦，11月起有多艘澳洲煤船不能夠在大陸港口卸貨，理由是澳煤品質不合格。除了煤炭之外，大陸也對澳洲牛肉、大麥、葡萄酒、龍蝦等多項商品進行制裁措施，但尚未波及兩國最重要貿易項目鐵礦砂。

(中時新聞網)