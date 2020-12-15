大陸辯論節目《奇葩說》，自開播以來得到極佳的口碑，除了蔡康永在節目中擔任固定嘉賓外，2018年更邀請人稱「荒謬大師」的沈玉琳參加節目；節目中每個人站在正、反方立場相互辯論，笑點、金句滿天飛，同時也讓人多了許多平時想不到的新思維。

在最新一季的節目中，邀請到人氣與話題度極高的楊冪參加節目。一般人對楊冪的認識，不外乎是位成功的演員、老闆、好媽媽，但其實她不僅EQ高，面對媒體的刁難、粉絲的提問、或是來者不善的梗，楊冪都能四兩撥千金巧妙化解，因此還得到「楊懟懟」的稱號。

從近日節目釋出的預告裡，楊冪化身金句王，每句話聽起來相當直接卻帶有道理，聽的現場來賓無一不拍手叫好；其中最讓人佩服的兩句是：「我不借錢給別人，如果別人喜歡我是因為我有錢的話，我很開心，那證明我有錢」、「所以你應該感謝每一個罵你的人，他都是你草船借來的箭，你就等著東風一吹的時候再說吧」。

楊冪加入最新一季《奇葩說》 (圖/ 微博)

除了金句滿天飛外，楊冪調侃別人的功力也是專業級；她在鏡頭前稱讚一位參賽者，並說自己也和現場主持人提過這件事，當每個人覺得楊冪在誇人時，她突然話鋒一轉說：「我說我很喜歡脖子很短的選手」，聽得蔡康永忍不住大笑，所有人也才回過神來，原來楊冪不是在稱讚人啊。

楊冪的誇獎原來暗藏玄機 (圖/ 微博)

(中時新聞網)