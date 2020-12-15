日本宇航局(JAXA)官員周二說，他們已開啟了「隼鳥2號」(Hayabusa 2)所帶回的返回艙，驚喜的發現土壤和氣體的數量超出了預期，顯示任務非常成功。

美聯社報導，JAXA表示，工作人員在周一打開了密封容器，先取出一些黑色顆粒，這是最先得到的龍宮小行星樣本。到了星期二，科學家們又發現了更多的土壤和氣體樣本，這些部分是隼鳥2號兩次降落小行星當中，的第1場降落時取得的。

第1層回收艙所收集到的小行星砂土。(圖/JAXA)

第2層回收艙收集到的，是一些體積更大的小礫石，狀如咖啡渣。(圖/JAXA)

隼鳥2號任務負責人津田雄一說：「我們證實，隼鳥2號從龍宮小行星帶回大量的寶物，也就是土壤以及氣體。這相當重要，是人類有史以來，取得到最豐富的小行星樣本。」

津田雄一強調，「這絕對是人類探測太陽系的重要里程碑。」

隼鳥2號投放的返回艙，是一枚直徑40公分的圓盤型膠囊，裡頭有2個夾層，分別收容著隼鳥2號第1次降落，與第2次降落收集到的樣本。原本科學家以為，大概收集到的樣本僅有微塵大小，結果打開來一看，卻是如米粒大小的的小礫石，以及黑色的砂，科學家對此非常滿意，因為如此大的樣本，可以進行更詳細的分析。

在星期二的新聞發布會上，JAXA發表的照片，顯示壤樣品看起來像咖啡渣或黑芝麻種子，顏色呈現漆黑色。

JAXA科學家說，他們想要瞭解小行星土壤裡是否有有機分子，以了解它們在太陽系中的分佈方式，以及它們是否與地球上出現生命有關。

JAXA已承諾，在日本進行研究後，部分樣本將與美國航太總署NASA，和其他國際組織共同共享。

(中時新聞網)