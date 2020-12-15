2020年歷經上半年新冠疫情最為嚴峻恐慌的階段，隨著各國政府相繼制定經濟刺激措施和貨幣寬鬆政策，加上疫苗研發有所成果，有望遏止全球疫情發展，市場投資偏好獲得改善，風險性資產反彈上揚，上半年受傷程度較深的新興市場股市也展開反彈行情，MSCI新興市場指數一吐悶氣，下半年來上漲26.39％，連帶投信發行的新興市場股票基金表現也跟著反彈。

統計至12月14日止，下半年來21檔新興股票基金平均上漲20.75％，前五強基金績效更都在25％之上，分別為群益新興金鑽美元33.51％、群益新興金鑽新台幣28.06％、摩根新興35上漲26.14％、柏瑞拉丁美洲25.71％、台新新興市場機會股票25.44％。

群益投信表示，展望2021年，預期在低基期效應下，且各國政府應不會再採取全面封鎖的防疫措施，加上現階段空前的寬鬆貨幣環境與二戰以來最高的財政刺激力道料仍延續，有助經濟持續改善，2021年成熟市場與新興市場的景氣將同步回升，預估美元偏弱格局暫未變之下，也更增添新興市場投資吸引力，加上新興市場投資題材多元，有望吸引資金配置，追求成長動能的投資人不妨適度以新興市場相關基金來介入布局。

群益新興金鑽基金經理人陳建彰指出，近期來看，新興市場包括印度、巴西、台灣、韓國等地都有顯著資金流入，後市隨歐美等成熟國家央行持續維持寬鬆貨幣政策有利於新興股市走勢，同時美元貶值更有推波助瀾的效果，外資券商陸續上調明年新興股市EPS預估值，加上全球疫苗研發取得佳音、進入施打階段，有助經濟活動持續改善。

各國政府仍持續透過政策措施提振經濟，多數新興國家也都還具有降息空間，陳建彰認為，整體上後市表現仍可期待，區域以新興亞洲的經濟復甦動能較強，產業部分可留意科技、金融、非核心消費等類股表現。

(工商 )