勝群金屬15日慶祝企業35年、展館開幕，董事長陳武華宣布無給職接下台灣行動菩薩助學協會理事長重任，疫情寒冬募款困難、協會財務缺口近800萬，他拋磚引玉率先捐出100萬元，並將勝群會館設定為公益平台，藝術品售出後的20％將捐助行動菩薩協會，空間租用扣除行政成本後的盈利，如數捐出行善。
勝群金屬為慶祝深耕在地35周年，將原本預定興建大樓的千坪基地轉成公益平台、成立 「Winnovation 勝群多功能展館」，今日開幕活動冠蓋雲集。
由北屯區長歐陽明、勤益大學 校長陳文淵、順天建設董事長柯興樹、龍寶建設董事長張麗莉、麗明營造董事長吳春山、台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長 王至亮、台中市建築經營協會前理事長邱名仕等八位貴賓，偕勝群金屬董事長陳武華及夫人 李秀珍共同為展館開幕剪綵，兩百餘位產官學界嘉賓到場祝賀。
「人生有三個階段，創業、事業、志業，」陳武華表示：「35 年來在許多貴 人好友扶持下事業有成，個人對家庭、對員工的責任已經圓滿，接下來交棒之後，要致力公益，成就人生的志業、為社會付出。」
陳武華攜手另一半李秀珍實現駐村藝術公益平台，首展邀得重量級藝術家支持，包括台灣獲獎紀錄最多的女性雕塑家廖迎晰、以深山老林磅薄氣勢打動收藏的畫家陳炳臣、將奇木與觀音雕塑巧妙結合渾然天成的陳貞領，將在勝群多功能會館以「山嵐。迎 曦。如意自在」展出到明年春節前，展館免門票開放。
陳武華指出：「收藏藝術品的門檻並沒有想像中高不可攀，會館讓民眾可以親近藝術、輕鬆收藏，滌養身心靈同時又能做公益積福報，一舉數得。」
為響應陳武華對公益志業的大愛，首展三位藝術家分別捐出作品在開幕當天義賣募款，廖迎晰、陳炳臣兩位首度聯手，勝群多功能展館創作《台灣映山紅》，將這件難得的珍貴作品做為義賣壓軸，期待能為勝群公益平台與台灣行動菩薩助學協會募得善款，投身偏鄉助學、用教育翻轉孩子們的未來。
陳武華指出，公益平台財務透明歡迎各界檢視，為昭公信，募款金額，邀請建業法律事務所王士豪律師擔任見證人，將全數捐給行動菩薩助學協會。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。