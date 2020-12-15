藝術家廖迎晰、陳炳臣兩位首度聯手，在勝群多功能展館創作《台灣映山紅》。（盧金足攝）

勝群金屬董事長陳武華宣布無給職接下台灣行動菩薩助學協會理事長重任，拋磚引玉率先捐出100萬元。（盧金足攝）

勝群金屬將原本預定興建大樓千坪基地轉成公益平台、成立 「Winnovation 勝群多功能展館」。（盧金足攝）

勝群金屬15日慶祝企業35年、展館開幕，董事長陳武華宣布無給職接下台灣行動菩薩助學協會理事長重任，疫情寒冬募款困難、協會財務缺口近800萬，他拋磚引玉率先捐出100萬元，並將勝群會館設定為公益平台，藝術品售出後的20％將捐助行動菩薩協會，空間租用扣除行政成本後的盈利，如數捐出行善。

勝群金屬為慶祝深耕在地35周年，將原本預定興建大樓的千坪基地轉成公益平台、成立 「Winnovation 勝群多功能展館」，今日開幕活動冠蓋雲集。

由北屯區長歐陽明、勤益大學 校長陳文淵、順天建設董事長柯興樹、龍寶建設董事長張麗莉、麗明營造董事長吳春山、台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長 王至亮、台中市建築經營協會前理事長邱名仕等八位貴賓，偕勝群金屬董事長陳武華及夫人 李秀珍共同為展館開幕剪綵，兩百餘位產官學界嘉賓到場祝賀。

「人生有三個階段，創業、事業、志業，」陳武華表示：「35 年來在許多貴 人好友扶持下事業有成，個人對家庭、對員工的責任已經圓滿，接下來交棒之後，要致力公益，成就人生的志業、為社會付出。」

陳武華攜手另一半李秀珍實現駐村藝術公益平台，首展邀得重量級藝術家支持，包括台灣獲獎紀錄最多的女性雕塑家廖迎晰、以深山老林磅薄氣勢打動收藏的畫家陳炳臣、將奇木與觀音雕塑巧妙結合渾然天成的陳貞領，將在勝群多功能會館以「山嵐。迎 曦。如意自在」展出到明年春節前，展館免門票開放。

陳武華指出：「收藏藝術品的門檻並沒有想像中高不可攀，會館讓民眾可以親近藝術、輕鬆收藏，滌養身心靈同時又能做公益積福報，一舉數得。」

為響應陳武華對公益志業的大愛，首展三位藝術家分別捐出作品在開幕當天義賣募款，廖迎晰、陳炳臣兩位首度聯手，勝群多功能展館創作《台灣映山紅》，將這件難得的珍貴作品做為義賣壓軸，期待能為勝群公益平台與台灣行動菩薩助學協會募得善款，投身偏鄉助學、用教育翻轉孩子們的未來。

陳武華指出，公益平台財務透明歡迎各界檢視，為昭公信，募款金額，邀請建業法律事務所王士豪律師擔任見證人，將全數捐給行動菩薩助學協會。

(中時 )