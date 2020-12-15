美國總統大選選舉人團今舉行投票，拜登拿下306張選舉人票，確定擊敗現任總統川普，成為下任總統。旅美學者林環牆表示，他看完拜登的選舉人團勝選演說後發現，「拜登一改先前作風，對川普不假顏色」，且有一句話最為重要。

今年的美國大選結果，拜登拿下306張選舉人票、川普拿下232票，拜登正式確認勝選，成為下屆美國總統。外交部今天證實，駐美國代表處已轉致蔡總統的賀函，表達我國政府的由衷祝賀。而美國新一屆國會於明(2021)年1月開議，參、眾兩院將在1月6日確認選舉人團投票結果，並訂於1月20日舉行新任總統就職典禮。

林環牆表示，川普一直指控無事實根據的「大規模舞弊」（massive fraud），讓2020總統大選的選舉人團投票的法定程序備受矚目。從拜登昨晚的勝選演說不難看出，拜登已對川普不假顏色。除了在演說中反擊川普的無端指控讓美國民主受傷外，他更譴責川普：「拒絕尊重美國人民的意志，拒絕尊重法治，以及拒絕遵循美國憲法。」還呼籲：「為了團結與療傷，現在是美國翻開歷史新頁的時侯了」。

林環牆也特別點出拜登演講中一句很重要的話，「尊重人民的意志是民主的核心，即使我們認為結果難以接受」。讓他不禁感嘆，「真正的男子漢會優雅地接受失敗，但川普呢？」。

#美國總統當選人呼籲現在是美國翻開歷史新頁的時侯 今天(2020.12.14)美國各州完成選舉人團投票，一如美聯社一個月前的11月7日所做的判定，民主黨拜登正式取得306張選舉人團票，超越270張的當選門檻，而川普僅拿到232張選舉人團票，... 由獨立觀察發佈於 2020年12月14日 星期一

(中時新聞網)