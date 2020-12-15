婦產科醫師楊維真日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

若身體出現異狀，千萬別拖延一定要趕緊就醫。日前一名60多歲的婦人，私密處冒一顆「痘痘」又紅又癢，沒多想的她便自行到藥局買藥擦，就這樣拖延了半年，直到媳婦察覺不對，趕緊帶婦人就醫檢查。而經醫師檢查後，確定為「外陰癌症」，醫師也表示這相當罕見，更大嘆，要是沒有拖延就不會這麼嚴重。

婦產科醫師楊維真日前在節目《醫師好辣》上分享，一名60多歲的婦人，起初私密處長了一顆痘痘，症狀又紅又癢，於是忍不住去抓，也導致「痘痘」從小拇指甲片大小，腫成大拇指甲片這麼大。不過當時婦人心想，年紀大了皮膚容易乾燥，所以便自己擦了乳液，但仍不見好轉。

不死心的她又擦了家用乳膏、抗黴菌乳膏但通通不見效，讓她以為是裂開，所以跑去藥局買刀傷藥來擦。就這樣拖了半年，某次媳婦察覺婆婆不斷抓著胯下，察覺有異，於是帶她到醫院檢查，揪出問題。

婦人到醫院後，檢查出相當罕見的「外陰癌症」，楊維真表示，這是惡性的癌症，且因婦人拖延時間太長，導致已經轉移到淋巴，屬於晚期癌症，必須手術將整個外陰部切除。這也讓楊維真大嘆，要是早點就醫檢查，「不要拖延的話，至少淋巴不會轉移」，情況就不會惡化到此地步。

(中時新聞網)