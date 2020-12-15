民進黨立委林楚茵、賴瑞隆今日於立院針對募資平台及網購消費爭議召開公聽會。林楚茵表示，募資平台屬於新交易型態，目前權責機關過於分散，須建立一個單一窗口解決或協助募資平台處理相關爭議，在問題發生前先行輔導，法規面的部分須檢討現行法律如何修正，或是另立新法來適當管理募資平台，而募資平台這邊也必須要共同討論如何自律以及完善提案機制。

今日除林楚茵、賴瑞隆外，包括消基會、貝殼放大、嘖嘖、Flying V募資平台，及台北市政府法務局、行政院消保處、公平會、經濟部、科技部等產業界、公部門與消費者，都派代表到場出席。

林楚茵指出，一個法令的產生不是為了限制業者的發展，而是希望在產業成長的同時也能保障消費者，避免電商、平台跟民眾三方在面臨爭議時只能空轉。

嘖嘖平台認為，目前僅是將平台定位為廣告刊登場域，不介入提案人與贊助人間的交易。flyingV則表示，對於提案人皆會要求提供詳實的登記資料，並且確保與提案人間具有效電話聯繫管道，在內容把關上明訂適用相關商品法規，只要民眾檢舉侵權爭議便下架退款。貝殼放大則希望能從立法面要求平台揭露必要資訊、增加投資警示，並且仿照外國經驗提升平台自律。

消基會副秘書長何瑞富表示，站在消費者的立場，希望在平台設立之時即可設立法規門檻予以規範。另外在商品發生狀況後，由於現行法令並無特別針對募資平台進行規範，導致相關業者無所適從，也看不到他們的責任在哪裡，間接損害消費者權益。

行政院消保處和經濟部皆指出，平台的預購提案屬於消費的範疇，相關的爭議依品項差異而劃分不同主管機關，也會請地方消保官介入調處。公平會則針對誇大不實的提案介紹與廣告之認定做出說明，只要是對不特定大眾有認知且可達成交易都屬廣告，不會因為名稱不同而無法可管。

(中時 )