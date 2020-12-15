台南市大內區公所外牆上布置聖誕燈飾，趁機宣傳防災重要性。（台南市大內區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市大內區公所15日下午6時由區長李義隆與公所同仁啟動聖誕燈飾，閃爍的聖誕樹在黑夜裡吸引大內居民的目光，公所也結合燈飾宣導「保衛家園防災不分你我」，提醒民眾歡樂過節防災勿鬆懈。

大內區公所每年在聖誕節前，都在公所外牆上布置聖誕燈飾，讓路過的居民們能感受聖誕節的歡樂，這一次聖誕燈飾有別以往單一點綴，別具巧思的結合防災宣導，製作標語「保衛家園防災不分你我」，在聖誕燈的投射下特別顯目。

災害防救一直是區公所的重點工作項目，在汛期來臨前，除了密切檢視區公所防範災害的量能，更要輔導居民學習等待救援時如何自救，所以宣導標語主要期望提醒大家居安思危。

李義隆表示，會在聖誕燈飾中設置防災標語，是因為汛期已過，這個時節風水災減少，發現大家降低戒心而鬆懈，然而，天然災害是人們無法控制，隨時隨地的發生，所以事前的防範更是重要，無論是地震防災、肺炎疫情防範、登革熱疫情防堵，都要不分你我，一起保衛家園。

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