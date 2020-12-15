柴山祕境當地手機收訊不佳，林女透過家人協助才順利撥出電話求援（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

「柴山阿朗壹」又傳遊客探險受傷，15日下午一點多，消防局獲報柴山山海宮北邊海岸線有一名49歲林姓女子疑似摔斷腿，警消及海巡人員合力搜尋，女子家人多次回報、最後說出關鍵字「消坡塊」，才讓救難人員順利找到患者、協助搬運送醫。

消防局表示，林女一家6口特地來柴山祕境探險，行經消坡塊地形時不慎跌落消波塊上，左小腿腫脹變形，疑似骨折。

由於當地手機收訊不佳，林女透過家人協助才順利撥出電話求援，但可能人生地不熟，回報事發地不精確，一下說「中山大學往北走20分鐘」之處，又說在「離柴山漁港5分鐘路程」的地方，讓消防人員遍尋不著。最後說出「身旁都是消坡塊」才讓消防人員精準判斷位置，因為柴山海岸線僅山海宮北邊100公尺岸際才有消波塊。

今年高雄市柴山祕境因大量網紅造訪聲名大噪，卻也衍生不少迷路失蹤及山難案例。今年9月一名男子跟朋友到柴山秘境打卡拍照，穿拖鞋攀爬陡峭的山壁跌落珊瑚礁石上，造成身體多處擦傷及左手骨折。11月傅姓男子傍晚攀登觀海崖，疑似迷途不慎墜崖身亡。

中華戶外探險協會副理事長宋德威強調，柴山西海岸祕境如「少女峰」、祕境沙灘、軍事遺址「天威古道」等處均非一般健行休閒路線，路徑原始，手機收訊不良，若發生意外，求救不易。探險前一定要準備好行動糧、背包、登山杖、手機、哨子、照明設備及水，盡量結伴而行。

(中時 )