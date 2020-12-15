劉盈秀嗨跳螃蟹舞，一轉身洩好身材。(取自中天電視YouTube)

中天美女主播劉盈秀又跳舞了！劉盈秀為答謝中天電視YouTube頻道突破200萬訂閱，在節目中教學時下正夯的「螃蟹舞」爆紅，影片至今已破87萬點閱。稍早劉盈秀更特地脫下主播服，獻上超有誠意的螃蟹舞完整版，好身材驚艷眾人。

劉盈秀日前信守承諾大跳螃蟹舞，可愛舞姿一鳴驚人，影片至今已突破87萬點閱，成為YouTube發燒影片。不過劉盈秀事後也在臉書坦言：「這只是簡單教學而已，因為新聞要傳遞的資訊實在太多！敲碗想看秀秀螃蟹舞完整版嗎？我到時候再來私底下跟秀友們分享吧！」

中天美女主播螃蟹舞一跳成名 曝心路歷程「從零開始」

果然劉盈秀說到做到，今日晚間就在盧秀芳播報節目中上演完整版螃蟹舞，而且還一連跳了2次，超有誠意的舞姿加上好身材讓聊天室網友全暴動，紛紛留言「盈秀腿好美好長」、「身材超好，幸好有跟上...」、「跳得還不錯欸」、「意圖使人訂閱」。

劉盈秀跳完螃蟹舞，還留下來一起吃晚餐。(取自中天電視YouTube)

劉盈秀也透露因為上次穿主播服動作不方便，所以只有簡單教學螃蟹舞，這次為了演出完整版，特地換上這一身粉色上衣加上黑褲的運動風打扮。而網友也開始期待，若訂閱突破250萬，劉盈秀又會上演何種驚喜呢？

(中時新聞網)