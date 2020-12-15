金管會「非現金支付」五年倍增計劃進入倒數計時，2020年底就將結束，但距離目標52﹪還差好遠，立法院財委會本周四17日要求金管會、中央銀行、財政部和國發會提解方。

金管會主委黃天牧17日將赴立法院財委會進行「國內行動支付普及率遲未達標，各金融機構亦屢傳系統出包與資安事件(如支付、匯款、貸款、信託等)之相關因應措施」提出專題報告。

金管會在2015年底提出「電子化支付比率五年倍增計畫」，希望將國內「非現金支付」比率自2015年的26％提升至2020年底的52％。但報告中顯示，截至2019年第4季，國內非現金支付比率僅40.91％，且2020年度因新冠肺炎疫情降低民眾消費動能，使國內民眾出國旅遊、百貨量販、住宿及餐飲等消費支出減少，進而影響國人使用非現金支付工具之交易金額，截至2020年第3季該比率還下降為39.7％。

不過，若是把ATM轉帳購物交易也納入「非現金支付」範圍，2020年第3季該比率可達50.94％。

至於金管會所統計的「行動支付」服務交易金額已如預期突破3千億元。項目包括行動信用卡、行動金融卡、行動電子票證、電子支付機構實體通路支付服務(O2O)等，截至2020年9月底，總交易金額已達3,506億元。

(工商 )