奈及利亞西北部卡齊納州一所中學遭襲擊，數百名學生失蹤。聖戰組織博科聖地今天宣稱，此案是他們所為。奈國總統布哈里老家就在卡齊納州。

博科聖地（Boko Haram）的首腦席考（Abubakar Shekau）發布語音訊息說：「我是席考，卡齊納州綁架案是我們的兄弟策劃。」2014年奇博克（Chibok）數百名女學生被綁架也是他們幹的。

自卡齊納州（Katsina）的男校州立政府科學中學（The Government Science Secondary School）11日晚間遭攻擊至今，至少仍有333名學生下落不明。

超過100名騎著摩托車的槍手闖入位於坎卡拉鎮（Kankara）北方這所地處偏遠的學校，迫使學生四散奔逃並躲在附近的樹叢裡。

有些學生逃過一劫，不過也有不少人被抓，分成好幾組被帶走。

這起綁架案發生在總統布哈里（Muhammadu Buhari ）的家鄉，他譴責博科聖地組織的攻擊並下令加強維護學校的安全，而卡齊納州的各級學校則停課。

(中央社)