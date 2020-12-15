新北市一名在旅館居家檢疫男子今天下午突然失去生命跡象。消防人員到場時，男子已明顯死亡，交由警方處理。衛生局說，男子2次採檢都是陰性，初判死因與武漢肺炎無關。

新北市府衛生局今天晚間表示，下午約1時許，接獲板橋區一家居家檢疫旅館通報，居家檢疫男子在浴室昏倒，隨即聯絡消防局119到場查看，發現這名男子已死亡。

衛生局表示，這名男子在入境後曾2次採檢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），結果皆為陰性，初步研判死因應與武漢肺炎無關。但仍須由檢察官、法醫檢視後，釐清死亡原因。

消防局說，消防人員穿戴隔離防護衣進入，男子死亡時坐於浴室馬桶上、側倒於浴缸旁，無相關外力介入跡象，因明顯死亡，後續交給警方處理。

衛生局表示，居家檢疫對象無論是在住家或旅館居家檢疫，若有就醫需求可以通知衛生局或消防單位，若生活相關與電子圍籬行蹤掌握，則由民政局與地區公所掌握。

(中央社)