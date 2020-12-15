進房後只見浴室置物架有4個洗顏粉的空盒，房務顯然沒打掃乾淨。（照片來源：截自臉書社團《爆怨公社》）

對飯店業而言，衛生與清潔可說是最基本要求，星級飯店更不用說，要以高標準對待。但日前一名女子入住4星級飯店卻徹底傻眼，不但房間內浴室垃圾沒清乾淨，隔天早餐服務人員拿來兒童餐具，湯匙上竟貼著陌生人名字的姓名貼，明顯是客人自己帶的餐具忘記帶走，但飯店回收後竟還拿出來給其他客人用！

女網友在臉書社團《爆怨公社》貼出多張照片並發文：「讓人驚艷的四星級飯店」，並標註「上個房客用完的洗面粉空盒」、「兒童餐具上有姓名貼？！」。

照片可見到，浴室的置物架上有4個洗顏粉空盒，疑似是上個房客遺留，但房務沒有收拾到。另一張照片則是，兒童小湯匙的背面，貼著「朱XX」的貼紙，家裡有小朋友的人都知道，這是為了怕上學時，和其他同學餐具弄混，所以餐具都被要求貼上小朋友的名字貼紙。因此，這很明顯應是客人自己帶來的餐具，卻忘了帶走，但餐廳收回清潔後，不知是沒發現或是無所謂，竟然還提供給其他客人使用。

爆社社員們看了也相當傻眼，紛紛驚呼：「房務要打屁股了！以為是隱形眼鏡空盒，但房務沒清乾淨真的也滿扯欸！」、「也太誇張了又不是一般的家庭式小店」、「房務應該有打掃，一定是趕房時忘記」、「湯匙還好啦，畢竟餐廳都是重複使用」。不過也有人歪樓：「變成尋人啟示：朱小妹的湯匙」、「朱小妹妹你的湯匙找到了」。

還有人分享奇葩經歷：「我曾經去訂墾丁某間民宿，Check in的時候櫃檯給了鑰匙，結果打開門，裡面還有行李跟私人物品，那間根本就是有人正入住的房間啊啊啊啊啊啊啊，這樣他東西不見了要算誰的？」。

「我遇過某個溫泉飯店（評價蠻高的），住的也不錯⋯進房都很滿意⋯等到要泡澡的時候傻眼，（廁所跟泡澡的地方不同），置衣架上一件看起來穿過的女用內褲（不是免洗的那種喔⋯⋯），因為太晚了⋯想說當作沒看到好了，隔天退房的時候特地跟他們說⋯那個⋯⋯，架子上的內褲不是我們的，我們昨天入住就有了，你們打掃的時候沒看見嗎？」。

(中時新聞網)